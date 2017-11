Occitanie. La jeune pousse ImInnov invente un casque connecté pour l’équitation

« C’est sécurisant de pouvoir partir à cheval en balade seule, tout en sachant que si j’ai un problème, quelqu’un sera contacté et préviendra les secours », assure Aurélia Fines, cavalière au centre équestre de Vigoulet-Auzil, près de Toulouse, qui teste le prototype Equisure depuis trois semaines. « Le système d’alerte peut aussi servir pour l’accompagnateur d’un groupe en balade : en cas de chute d’un cavalier ou de problème avec un cheval, il peut prévenir quelqu’un et continuer la promenade avec le reste du groupe ».

Depuis décembre 2015, deux entrepreneurs toulousains, qui ont fondé la société ImInnov, hébergée par la pépinière audoise CréAude, planchent sur l’objet connecté Equisure. Ce dispositif fonctionne en bluetooth et permet d’envoyer une alerte aux proches du cavalier en cas de chute. Ainsi, les secours peuvent localiser le lieu de la chute du cavalier et la direction dans laquelle s’est enfuie sa monture. Pour poursuivre le développement d’Equisure et commencer sa commercialisation au prix de 299 euros, la start-up a lancé jusqu’au 16 novembre une campagne de financement participatif sur Kickstarter, ainsi que des précommandes à 99 euros pour une livraison en juin 2018.

Campagne de financement

« Le dispositif comprend un capteur sur le casque du cavalier et un second capteur adaptable au harnais de n’importe quel cheval », détaille Christophe Le camus, l’un des fondateurs d’ImInnov. « Le cavalier enregistre ses données personnelles, dont le téléphone des personnes à prévenir en cas d’accident et celles de son cheval sur une application dédiée. Le système fonctionne partout en pleine nature, même sans réception du signal GPS ou GSM ». L’appareil peut également fonctionner en mode traçage : les proches peuvent suivre le parcours du cavalier, qui peut lui aussi leur envoyer un message pour les informer que tout va bien.

Cette innovation dans le monde équestre est sélectionné pour le prochain CES de Las Vegas, le plus important salon consacré à l’innovation technologique en électronique grand public, qui aura lieu en janvier 2018.

Julie Rimbert



Sur la photo : Aurélia Fines, sur son cheval porte le dispositif Equisure, en compagnie de Christophe Le Camus, l’un des fondateurs de la start-up ImInnov. Crédit : Julie Rimbert - DR