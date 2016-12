Toulouse. Latécoère certifié sur les systèmes embarqués

Le groupe Latécoère a obtenu l’extension de son agrément DOA (Design Organisation Approval) délivré par l’Easa (European Aviation Safety Agency). L’élargissement concerne les modifications mineures, les modifications majeures (STC : Supplemental Type Certificate), ainsi que les réparations apportées sur les avions (« large aircrafts ») concernant les systèmes électriques, les systèmes avioniques, les structures, les portes et systèmes hydro-mécaniques.

Cet agrément reconnaît officiellement l’expertise technique et du savoir-faire de Latécoère lui permettant d’intégrer des équipements embarqués (cockpit door surveillance systems, lansdscape camera system, etc.) et de proposer une offre globale à ses clients. Le groupe Latécoère a déjà remporté trois appels d’offres sous ce DOA auprès de compagnies, dont Pegasus, et une vingtaine de projets sont actuellement en cours de discussion.