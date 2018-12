Latécoère remporte un nouveau contrat avec Boeing

La division aérostructures de Latécoère a remporté le contrat de fourniture de la porte d’accès arrière de l’avion ravitailleur KC-46A de Boeing. La première porte sera livrée début 2020 et les livraisons se poursuivront jusqu’à la fin de la décennie, à raison d’une quinzaine d’avions produits par an.

Ce contrat sera piloté depuis Toulouse par les équipes d’ingénierie et programme de Latécoère. La production des pièces sera effectuée dans la nouvelle usine 4.0 de Montredon inaugurée en mai 2018, tandis que l’assemblage sera assuré par le centre nord-américain d’excellence « portes » d’Hermosillo au Mexique.

Ce n’est pas le premier contrat signé par l’équipementier toulousain avec l’avionneur américain. Latécoère avait remporté un contrat de conception et de fabrication des portes passagers du Boeing 787 en 2004. Le groupe produit également la porte cargo du pont principal du 777 Freighter et fournit une large gamme de caméras HD et de systèmes de surveillance pour les appareils Boeing.

Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires) dans deux domaines d’activités : aérostructure industrie (tronçons de fuselage et portes) qui 61% du chiffre d’affaires et les systèmes d’interconnexion ( câblage, meubles électriques et équipements embarqués). L’entreprise emploie 4451 salariés dans une dizaine de pays.