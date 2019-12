Lauréats Réseau Entreprendre Occitanie Garonne

Depuis la fin du mois d’octobre, l’association Réseau Entreprendre Occitanie Garonne compte trois entreprises (représentant quatre lauréats) lauréates du programme « Start » et une entreprise lauréate du programme « Booster ». Ces lauréats vont être accompagnés pendant trois ans par des chefs d’entreprise en activité et bénévoles de l’association.

Il s’agit, pour le programme Start, de Noémie et Maxime Richet de la société La Cabane d’Achille et Camille (réseau de micro-crèches), Alice Lembrez de la Biocoop Castanet et Régis Pellat de l’entreprise Tube Fixture Technologies. Celle-ci est spécialisée dans la conception et la production de gabarit de contrôle de tubes.

Pour le programme Booster, le lauréat est Cyril Gloriant de la société STDU qui s’occupe de l’usinage et de la fabrication de pièces en petites et grandes séries.