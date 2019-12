« Le A », nouveau totem à l’entrée de l’aéroport Montpellier Méditerranée

On ne peut pas le rater. 10 mètres de haut, 1700 kilos d’acier, un design misant sur le blanc : ce totem dessinant en majuscule la lettre « A », baptisé « Le A », trône depuis le 26 novembre à l’entrée de l’aéroport Montpellier Méditerranée. La plateforme héraultaise est en pleine croissance, puisque son trafic va passer de près de 2 millions de passagers à 2,5 millions (+ 25 %) l’an prochain, avec l’apport de vingt nouvelles lignes opérées par Transavia. De quoi exister entre les mastodontes de Marseille Provence et Toulouse Blagnac. Mais le « A » n’est pas qu’une lettre. « Il s’agit d’un scénario pédagogique novateur, qui associe le monde de l’éducation, de la viticulture, de l’économie, de l’environnement et du bâtiment », explique Abdel Ameur, président du Cobaty Montpellier Méditerranée, maître d’œuvre de l’aménagement (lire encadré).

Vigne de demain

Une « vigne de demain » a été plantée sur la parcelle réservée au A (1500m²), avec 450 pieds de cépages résistants (250 pieds d’Artaban - Rouge et 200 pieds de Floréal - Blanc). Ces cépages ont été mis à disposition par l’Inra Occitanie-Montpellier, en partenariat avec Coop de France Occitanie, le CIVL et l’IFV. Les apprenants du CFA Agricole de l’Hérault - CFFPA, encadrés par leurs enseignants, ont réalisé l’ensemble des travaux viticoles, avec le concours des équipes de BRL Espaces Naturels et des membres du Cobaty passionnés de viticulture : préparation du sol, plantation, palissage, pose d’un goutte à goutte, apport en compost, réduction des serments, entretien de la vigne.

La première « Cuvée du A » est prévue d’ici à trois ans, et sera mise aux enchères par le Cobaty Montpellier au bénéfice des futurs chantiers écoles. L’association a signé une charte avec l’aéroport Montpellier Méditerranée, Fondazione Dioguardi, l’Institut Condorcet Occitanie-Montpellier, la CCI Hérault et le Cesi Campus Montpellier.

Bénévolat actif du Cobaty

Le projet a bénéficié de l’ingénierie bénévole de quarante-trois membres du Cobaty Montpellier Méditerranée, via leurs sociétés : enlèvement sur le site initial, levage, transport, études, contrôle, plans, constat huissier, relevés géomètre et géotechnique, essais, encadrements de chantier, fourniture pose et dépose des clôtures, pilotage de chantier construction & encadrement viticole, éclairage, encadrement lycée, maquette en 3D imprimante numérique, assurance, communication écrite, visuelle, évènementiel.

L’inauguration a attiré plus de 100 personnes : cobatystes, élus, entreprises partenaires dont les noms sont associés aux pieds de vignes (EDF Commerce Méditerranée, Groupe FDI, Mutuelle des Motards, NG Promotion, STS Promotion, Groupe Angelotti, Caisse d’Epargne LR, Région Occitanie).

Sur la photo : Des élèves montpelliérains devant le nouveau "Le A" de l’aéroport de la ville. Crédits : DR.