Le samedi 24 juin de 11h à 18h, la mairie de Toulouse avec Airbus, le Cnes, Aéroscopia et la Cité de l’Espace organisent le Bourget-sur-Garonne. Ce rendez-vous permettra aux Toulousains de suivre sur grand écran les démonstration en vol du salon du Bourget et de participer à des animations et des démonstrations autour de l’aéronautique et du spatial (simulateur A380, maquette d’avions, ateliers d’expérimentation …).

Le samedi 24 juin, de 11h à 18h, au square de-Gaulle, derrière la place du Capitole, à Toulouse.