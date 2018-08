Véronique Flachaire : « Le CA Center est un projet magnifique, qui tire toute l’entreprise »

Qui va travailler au CA Center ?

Sur ce site idéal, très visible, de l’@7 Center, nous avions d’abord décidé de rassembler nos expertises sur les clientèles entreprises et patrimoniales, avant d’adhérer à la démarche « Village by CA ». Lancée par la direction nationale, elle m’a tout de suite convaincue. Nous avions prévu un étage, mais nous avons été débordés par le succès et le « Village by CA Languedoc » investit le rez-de-chaussée et le premier étage. Les 2e et 3e étages accueilleront une équipe de Crédit Agricole Technologies et Services. Enfin, les 4e et 5e étages sont occupés par le centre d’affaires entreprises, le pôle développement, expertises et international et nos filiales d’investissement Cali Promotion, Calen et Sofilaro.



Comment vont être accompagnées les start-up du « Village by CA Languedoc » ?

Le Village piloté par le « maire » Olivier Chalon est un accélérateur post-incubation. Avec du coaching personnalisé et le mentoring de grandes entreprises partenaires*, notre ambition est d’accélérer leur développement commercial et de faciliter leur accès à l’international. Les start-up pourront s’appuyer sur le réseau des Villages by CA – trentecinq en France fin 2018 - et les vingt-cinq relais internationaux à New York, Londres, Moscou, Shanghai, Séoul, Tokyo, Singapour… ou Dubaï comme a déjà pu l’expérimenter Plussh.

Que signifie l’arrivée de Crédit Agricole Technologies et Services au CA Center ? CATS, dont je suis la présidente, est la filiale du groupe Crédit Agricole qui développe l’informatique des Caisses régionales et les accompagne dans la transformation de leur relation client par le digital. CATS a 1600 collaborateurs sur seize sites en France, dont un de 200 personnes à notre siège de Maurin. Il y a un environnement porteur à Montpellier, c’est pourquoi CATS l’a choisi pour installer début 2018 son « mobile center » pour la France, un laboratoire d’idées tourné vers l’innovation digitale. Au top de l’innovation, le « Lab’ » recevra beaucoup de visiteurs et sera une vitrine numérique pour le groupe Crédit Agricole. On recrute 150 personnes sur ces métiers.

Propos recueillis par Sylvie Brouillet

Sur la photo : Véronique Flachaire, directrice du Crédit agricole Languedoc-Roussillon. Crédits : DR