« Le CES de Las Vegas va nous servir à conquérir de nouveaux marchés »

« C’est la première année que je me rends au CES de Las Vegas. Je suis le dirigeant de Cobrane Design, une société toulousaine de deux salariés membre du groupe Nisima. Nous concevons des petits véhicules électriques pour la mobilité sur les grands sites (facility management) et pour la mobilité en centre ville de type livraison du dernier kilomètre. Pour ce voyage, mes objectifs sont multiples.

La première idée est de trouver des inspirations pour le futur et imaginer des solutions à intégrer sur notre véhicule. À terme il doit proposer des services communicants indispensables aujourd’hui pour nos clients. L’autre objectif est de sonder le marché américain. La cerise sur le gâteau serait un jour de voir des Cobrane circuler sur les campus de Tesla, Googme ou Facebook ! Je viens donc rencontrer des entrepreneurs français qui ont réussi aux USA et m’inspirer de leur vécu.

Depuis mon départ mardi matin de l’aéroport de Toulouse-Blagnac et lors de notre transfert à l’aéroport de Londres, j’ai pu rencontrer une partie des quatre-vingt chefs d’entreprises de la délégation de la CPME 31 qui font le voyage, et dont la moitié sont issus de la région. Au fil des conversations et des échanges, je me rends compte que voyager en délégation est la bonne formule car finalement nous avons les mêmes ambitions. En étendant ainsi mon réseau d’influence et en mutualisant avec les autres entreprises, nous allons pouvoir chasser « en meute » pour éventuellement trouver des opportunités des business sur place. Cela va-t-il fonctionner ? Réponse jeudi 11 janvier lors de notre arrivée à Las Vegas… »

Raphaël Colombié



Sur les photos :

En haut : Raphaël Colombié, dirigeant de Cobrane Design. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco

En bas : La délégation des entrepreneurs de Haute-Garonne au départ de l’aéroport Toulouse-Blagnac. Crédits : DR

Toute la semaine, retrouvez les impressions de voyage de Raphaël Colombié au CES de Las Vegas sur ToulÉco