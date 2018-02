Le salon du tourisme et des activités de nature se tiendra au Parc des expositions de Toulouse du 9 au 11 février et attend près de 18.000 visiteurs. Parmi les 150 exposants, le Comité Régional du Tourisme (CRT) présent sous la bannière Destination Occitanie / Sud de France, présentera ses atouts touristiques. Le CRT profitera également de ce rendez-vous pour organiser une session de formation et de réflexion à l’intention des Offices de tourisme afin de repenser la stratégie d’accueil de la destination Occitanie : la région souhaite à terme se classer parmi les « dix destinations européennes ».

La Fédération régionale de la randonnée pédestre, les Parcs naturels régionaux et l’Association de coopération interrégionale pour les chemins de Saint-Jacques de Compostelle qui fête cette année le vingtième anniversaire du classement des chemins par l’Unesco seront également présents. A noter que la République Tchèque et l’Espagne seront mises à l’honneur vendredi et samedi dans le cadre de l’animation 1 jour/ 1 destination.

Pour son vingtième anniversaire, le salon présentera de nombreuses nouveautés notamment en matière d’activités outdoor avec des randonnées dans les Pyrénées ou du trek au Népal. Enfin l’espace des conseillers proposera aux visiteurs disposant d’un budget de vacances supérieur à 3000 euros de bénéficier gratuitement des conseils d’un expert pour élaborer leur prochain voyage.

Du 9 au 11 février de 10h à 18h. Tarif : 8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.