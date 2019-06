« Structurons ensemble l’économie du sport féminin ». Tel est le thème choisi par le Collectif des sportives pour sa soirée de lancement le 17 juin prochain au petit Palais des sports de Toulouse. L’association, qui s’est fixée pour but de lutter en faveur de l’égalité femmes-hommes et de promouvoir le sport de haut niveau, veut créer une « vraie » économie du sport au féminin en contribuant à l’émergence d’un modèle économique qui fédère les acteurs publics et privés.

Pour accompagner les sportives dans leur vie quotidienne, le Collectif met en place toute une panoplie de services, de l’aide juridique à la gestion de l’image en passant par le sponsoring et le support durant la maternité.

Soirée de lancement le 17 juin à 19h au petit Palais des sports de Toulouse. Entrée sur inscription sur le site https://www.lecollectifdessportives.com/