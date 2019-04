Gilets jaunes. De nouvelles avances remboursables pour soutenir les commerçants toulousains

La CCI de Toulouse, la Chambre des métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne et le Conseil départemental de Haute-Garonne ont signé un document actant la création d’un fonds de soutien aux commerçants touchés par les manifestations des gilets jaunes. Ce fonds permettra de verser aux commerçants et artisans une avance remboursable de 5000 euros par entreprise, afin de financer les dépenses urgentes nécessaires à la poursuite ou à la reprise de l’activité mais aussi à la protection des biens.

Cinq commerces ont reçu, à cette occasion, un chèque de ce fonds de solidarité : Les Américains, le Petit Benoît, la Vieille Cave, MS2C ChuChu et Nuances Or Tissus. A côté de ce dispositif, une campagne de communication sera déployée par le Conseil départemental de Haute-Garonne en partenariat avec les deux chambres consulaires, sur l’ensemble du département, afin de promouvoir et valoriser les commerces de proximité.