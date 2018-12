Le Conseil départemental de Haute-Garonne instaure le télétravail pour ses agents. La collectivité, qui accueille près de 2100 agents sur son site toulousain, propose une organisation adaptée aux nouvelles modalités de travail. Le but est de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux du territoire, alors que l’agglomération est confrontée à une saturation routière croissante.

En plus des arguments de circulation et de qualité de l’air dans l’agglomération, le Département met en place le télétravail également dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail de ses agents, afin qu’ils concilient davantage temps professionnels et personnels. À partir de 2019, les agents volontaires pourront travailler à distance, depuis leur domicile, un tiers-lieu ou un autre lieu dépendant du Conseil départemental, dans la mesure où leurs missions le permettent. Cette évolution s’inscrit dans le projet d’administration CAP’31, lancé par le Conseil départemental avec pour objectif la transformation et la modernisation des pratiques de l’administration.