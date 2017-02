Le Conseil régional Occitanie adopte son budget 2017

Réunis en assemblée plénière jeudi 2 et vendredi 3 février à Montpellier, les élus régionaux ont adopté le budget 2017 de la collectivité pour un montant de 3,44 milliards d’euros, dont 1 milliard consacré à l’investissement. Dans le détail, le budget a été voté par 87 voix « pour », 65 « contre » et 6 « abstentions ». La présidente de région s’est félicitée « d’un budget en hausse (..) qui accélère ses investissements ».

Parmi les dossiers prioritaires figurent l’égalité des chances et l’accès à l’emploi, le développement économique partagé, l’équité territoriale et la préservation de l’environnement, le lien social et la solidarité.

A noter que la nouvelle identité visuelle d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sera présentée ce vendredi 3 février matin aux élus régionaux.