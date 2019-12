Le Conseil régional Occitanie entre au capital de l’aéroport Castres-Mazamet

Le Conseil régional d’Occitanie rentre au capital de l’aéroport Castres-Mazamet en prenant 30.41 % du syndicat mixte propriétaire de la plate-forme (cela représente 800000 euros annuels). L’aéroport de Castres-Mazamet, qui est relié à Paris par une ligne à Obligation de Service Public (OSP) exploitée par Air France, génère génère soixante-dix emplois en Occitanie et près de deux millions d’euros de valeur ajoutée.

Composé du Conseil départemental et de la CCI du Tarn, de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet, des Communautés et d’une quinzaine de communes du territoire, le Syndicat mixte de l’aéroport souhaitait vivement l’entrée de la Région au titre du schéma aéroportuaire régional. Intégrant la gouvernance du syndicat mixte, la collectivité disposera désormais de trois sièges, au même titre que le département du Tarn et la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet.