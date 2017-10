Après que les deux premières éditions du concours aient réuni près de 120 candidatures, le Crédit Agricole Toulouse 31 encourage le développement d’entreprises innovantes en Haute-Garonne en lançant la troisième édition de son concours Start Me Up by CA31.

Ce concours a pour objectif de détecter et de faire émerger des projets de création d’entreprises innovantes, dans des domaines variés tels que l’énergie et l’environnement, le logement, la santé et le vieillissement, l’agriculture et l’agroalimentaire, les services digitaux. Chaque lauréat recevra une dotation financière de la banque ainsi qu’un accompagnement dédié de la part de ses partenaires. Ce concours s’adresse aux porteurs de projets installés en Haute-Garonne.

Les candidats ont jusqu’au 20 octobre 2017 pour déposer leur dossier sur le site ca31startmeup.fr