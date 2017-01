À qui s’adresse le nouveau Point conseil budget du Crédit municipal de Toulouse ?

Ouvert gratuitement à toute personne souhaitant améliorer la gestion de son budget, faire face à une situation financière difficile ou anticiper un changement familial ou professionnel impactant ses ressources ou ses dépenses, un point conseil budget vient d’être mis en place au Crédit municipal de Toulouse. Tenu par deux bénévoles tous les jeudis, il est labellisé par l’État, dans le cadre de sa lutte contre la pauvreté, sur la base d’un cahier des charges précis.

Il ne s’adresse pas seulement aux demandeurs d’emploi. Les usagers peuvent venir spontanément ou être envoyés par des acteurs du secteur social (associations de lutte contre l’exclusion, centres communaux d’action sociale…). « Il peut s’agir de quelqu’un qui vient de se retrouver au chômage et voit donc ses revenus baisser brutalement, ou de quelqu’un qui doit faire face à des frais bancaires importants ou des grosses factures… Les cas sont variés », précise Élodie Ouvrard, en charge de ce nouveau dispositif.

En prévention du surendettement

Les bénévoles sont là pour écouter, parler d’argent et conseiller, mais aussi réorienter les demandeurs si nécessaire vers des dispositifs bancaires ou sociaux. « La réponse peut être immédiate, mais aussi nécessiter l’intervention d’une assistante sociale, ou même la négociation auprès d’une banque, auquel cas on passe au niveau 2. Ce dispositif nous permet de travailler en amont, afin de limiter les procédures de surendettement », poursuit-elle.

Parmi ses missions, le Crédit municipal propose du microcrédit personnel accompagné par des structures sociales et de la vente aux enchères. Mais son activité principale est le prêt sur gage, qui représente à elle seule, à Toulouse, 70.000 opérations par an. Ce nouveau Point Conseil Budget vient compléter l’offre de l’établissement public de crédit et d’aide sociale. « Nous avions déjà le Conseil économique personnel tous les mardis, depuis 2009. Il va désormais se spécialiser sur les situations de surendettement. Nous répondons à une demande de plus en plus forte en termes de conseil budgétaire », indique Élodie Ouvrard.

Elle s’attend à ce que le nouveau service remporte du succès, car des appels et des prises de rendez-vous ont déjà lieu. Le Crédit municipal recherche donc des bénévoles supplémentaires, pour animer le point conseil budget du jeudi. Trois autres points similaires ont été mis en place dans le département de la Haute-Garonne : au centre communal d’action social de Tournefeuille, à l’Udaf, l’union départementale des associations familiales et au Cresus, l’association de lutte contre le surendettement de Toulouse.

Armelle Parion

Sur la photo : L’accueil du Point Conseil Budget avec ses bénévoles. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco