Le Crous Toulouse-Occitanie inaugure une nouvelle résidence à Chapou

Le Crous de Toulouse-Occitanie inaugure vendredi une nouvelle résidence univeristaire sur le campus de Chapou à Toulouse. Baptisé Capitaine Philippe - nom de résistant emprunté par Jean-Jacques Chapou lorsqu’il a rejoint le maquis en 1943 - cette nouvelle résidence se compose de 150 nouveaux logements : 132 chambres de 16 m², douze chambres PMR de 18 m² et de six studios de 25 m². Elle propose également des locaux communs dédiés aux étudiants : salle d’étude, espace de convivialité, laverie. Le coût total de l’opération est estimé à 7,4 millions d’euros

La résidence Capitaine Philippe conçue par l’agence LCR Architectes, répond aux enjeux environnementaux grâce à son classement Bâtiment basse consommation. Elle sera gérée par le bailleur Altéa qui a financé l’opération à hauteur de 6,5 millions d’euros. Ces logements rejoignent les 1160 espaces proposés dans les six bâtiments de la résidence Chapou, construits en 1969 et successivement rénovés de 2005 à 2014. Le Crous de Toulouse - Occitanie gère un parc de près de 10.000 logements répartis dans trente-huit résidences universitaires situées à Albi, Castres, Figeac, Millau, Tarbes et Toulouse.