Le Département de Haute-Garonne présente deux dispositifs d’aide à la création d’entreprise

Le président du Conseil départemental Georges Méric présentera cette semaine aux chefs d’entreprise de la Haute-Garonne le dispositif CréADE 31 et la Mission départementale de l’engagement. Ils ont pour objectif de soutenir la création d’activité et l’emploi en Haute-Garonne.

CréADE 31, mis en oeuvre en 2016, s’adresse aux demandeurs d’emploi, en priorité aux bénéficiaires du RSA, qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise dans les territoires ruraux. Il permet l’obtention d’un prêt à taux zéro, un accompagnement personnalisé pour le montage du projet, et un soutien de chefs d’entreprise bénévoles. En 2017, le dispositif CréADE 31 a permis la création de quarante-cinq emplois et vingt-neuf activités. Au cours du premier semestre 2018, soixante-huit emplois ont été créés ou maintenus et vingt-cinq activités ont été créées ou reprises.

Depuis 2015, le Conseil départemental a également créé, à titre expérimental, la Mission départementale de l’engagement afin de favoriser l’emploi des jeunes sortant du service civique. La première promotion 2017 compte seize lauréats.