Alors que l’Occitanie, se positionne aujourd’hui au 4e rang des régions exportatrices avec un taux de 12,4% des exportations françaises, la CCI Occitanie organise en partenariat avec la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée le 11e Forum Destination International au Parc des expositions à Toulouse.

Les échanges de la région sont très largement dominés par le poids de la filière aéronautique et spatiale (74% des exportations pour un total de 40,7 milliards d’euros), la culture et l’élevage se placent en deuxième position et représentent (4,3% des exportations régionales. « Les entreprises qui exportent sont plus compétitives, croissent trois à quatre fois plus que les autres, embauchent plus, génèrent de l’activité et sont des locomotives localement », témoigne Alain Di Crescenzo, président de la CCI Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Cette 11e édition verra la remise des Trophées de l’Export qui récompensent les

entreprises régionales qui développent une action pour conquérir des marchés à l’international.La conférence de clôture sera assurée par Mohed Altrad, fondateur du groupe Altrad, basé à Montpellier, leader mondial et européen dans le matériel d’échafaudage et les bétonnières. Il reviendra sur son parcours exceptionnel de chef d’entreprise et d’exportateur puisque le groupe est présent dans 120 pays au travers de 180 filiales.

Le 9 novembre au Parc des expositions à Toulouse.