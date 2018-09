La nouvelle édition du Forum économique de Toulouse se déroulera le mardi 9 octobre au

Casino Théâtre Barrière autour du thème « Big bang : équations d’une économie conquérante »

Les économistes Olivier Babeau, Daniel Cohen et Pierre Sabatier participeront aux débats de la journée, de même que le physicien Christophe Galfard et le philosophe Gaspard Koenig.

D’autres personnalités et grands experts viendront enrichir les échanges. Trois "équations" sont présentées sous forme de tables rondes tout au long de la journée : Recaler croissance et emploi sur une même trajectoire ; Exporter pour réenchanter la mondialisation et enfin, Renforcer attraction entre petites et grandes entreprises.

Les inscriptions seront ouvertes sur le site www.toulouse.cci.fr.