Dans le cadre de son 40e anniversaire, le Gipi (Groupement d’innovation pour l’industrie) propose une rencontre conviviale le 4 juillet 2019, au château de Pierre Paul Riquet, le concepteur historique du Canal du Midi.

La journée débutera à 16h30 par des animations et des activités en réseau, notamment la visite du château, un speed réseaux et un escape game dans les douves du château. Organisé par Anne Gineste, d’Amsid, avec des étudiants ingénieurs, cet escape game aura pour thème « Le canal du midi - Innovation & entrepreneuriat ».

A 19h, débutera une soirée dînatoire dans l’Orangerie avec un pitch sur les quarante ans du Gipi présenté par Marie-Armelle Bories, la présidente du groupement. La soirée se prolongera par une conférence musicale de la pianiste compositrice Valérie Marie. Michel Courtois, l’ancien directeur du Centre spatial de Toulouse, donnera également une conférence sur le thème : « 1979 - 2019 : 40 ans d’innovation et de rupture dans le spatial ».

Le 4 juillet à partir de 16h30, les 40 ans du Gipi au château Bonrepos Riquet. Tarifs : 60 euros pour les non adhérents, 45 euros pour les adhérents et leurs invités. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.