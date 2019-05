Dans le cadre de ses visites, le Gipi organise le jeudi 27 juin 2019 une visite de la société Berdoues Parfums et Cosmétiques à Toulouse. L’entreprise toulousaine propose des parfums et des produits cosmétiques et a réussi à se différencier dans un secteur dominé par les géants internationaux du secteur. Elle peut mettre en avant son savoir-faire puisque, depuis 1936, tout est fabriqué à Cugnaux, près de Toulouse. Elle produit des parfums en marque propre mais travaille aussi avec des marques distributeurs et sous licence (IKKS, Stade Toulousain, etc.).

La journée débutera à 10h par une présentation du groupe et des activités innovation par Sophie Berdoues la présidente du groupe, puis à 10h30 débutera la visite de l’entreprise et des chaines de production.

Le jeudi 27 juin à 10h chez Berdoues parfums et cosmétiques route de Toulouse à Cugnaux.

Frais de participation : Adhérents GIPI (30 euros) et non adhérents (40 euros).