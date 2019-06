Le Golf de Toulouse Lou Verdaï change de main

C’était un golf parmi les plus secrets de la région toulousaine. Et pour cause, le parcours de Lou Verdaï appartenait à Claude Malet. Féru de golf, le célèbre entrepreneur du BTP en faisait une utilisation très privée, n’invitant à fouler son green que quelques amis et connaissances triés sur le volet.

Après sa disparition en septembre 2018, sa famille a souhaité confier la gestion du golf à un délégataire privé. Ugolf a donc été retenu pour s’occuper de Lou Verdaï, « portant à quatre le nombre de golfs gérés par le réseau dans la Ville rose », rappellent ses dirigeants dans un communiqué.

Le Golf de Lou Verdaï et son restaurant est un neuf trous au milieu d’un parc arboré et entouré de pièces d’eau. Il rouvrira fin juin. « Des synergies seront proposées entre les quatre golfs [que nous gérons] afin de proposer à nos clients le meilleur de notre offre golfique », explique Pierre-André Uhlen, directeur général de Ugolf. L’entreprise, filiale du groupe Duval, emploie 700 collaborateurs sur tout le territoire pour un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros.