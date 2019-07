Le Guide de l’acheteur immobilier est en kiosque !

Edité par ToulÉco, la deuxième édition du Guide de l’acheteur immobilier en Occitanie est désormais en kiosque !

Hors série destiné à toute personne qui a un projet d’acquisition immobilière, le Guide de l’acheteur immobilier en Occitanie ccompte quatre grands chapitres : Bien acheter en Occitanie ; 1000 et 1 façons de devenir propriétaire ; Financer son achat ; Les dix personnalités qui font la ville.

On y découvre la situation du marché en région Occitanie, avec des focus sur les grandes métropoles de Montpellier et de Toulouse et quelques villes dynamiques (Albi, Rodez, Agde, Sète, etc.). Des conseils d’experts, des modes de financement détaillés, ainsi que des présentations des nouveaux dispositifs d’aide enrichissent également cette publication. Elle est à retrouvez chez votre marchand de journaux ou à commander directement sur la boutique ToulÉco.