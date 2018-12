Le Lab Citoyen : un think thank pour faire des propositions aux candidats des municipales de 2020

Il y a un nouveau think thank à Toulouse. Le Lab Citoyen a vu le jour sous l’impulsion de Philippe Joachim, ancien directeur de cabinet du président du Conseil régional Martin malvy et aujourd’hui adjoint au directeur de l’Enac. Ce nouveau cercle de réflexion qui se veut apolitique est composé d’une cinquantaine de personnalités : médecins, journalistes, salariés, retraités, étudiants ou professions libérales se réuniront une fois par mois afin de plancher sur des projets dans les domaines des transports, de la santé ou de la culture. Projets qu’ils soumettront aux candidats des municipales à Toulouse en 2020.

« L’objectif est de faire des propositions concrètes afin que cela aboutisse à des projets », a rappelé Philippe Joachim. Les premières propositions devraient arriver dans les boites à lettres des candidats dès le mois de janvier 2019. Les membres du Lab Citoyen ont également affirmé travailler sur la création d’un festival « électro » à Toulouse.