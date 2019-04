Occitanie. Le Pacte régional d’investissement en région signé pour former 80.000 jeunes

Le Pacte régional d’investissement dans les compétences a été signé entre l’Etat et la Région Occitanie en ce début de mois d’avril, en présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie et de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Cet accord va permettre de former, dès 2019, 20.000 jeunes et demandeurs d’emploi les moins qualifiés supplémentaires, et de porter ainsi le nombre de demandeurs d’emploi formés en Occitanie à plus de 80.000 personnes.

Il traduit un engagement financier qui s’élève à plus de 1,4 milliard d’euros sur les quatre prochaines années : 568 millions d’euros sont apportés par l’État, tandis que la Région s’engage à maintenir un haut niveau de formation des demandeurs d’emploi, à hauteur de 877 millions d’euros. A noter qu’au niveau national, le plan d’investissement dans les compétences est doté d’une enveloppe de 15 milliards d’euros sur cinq ans.