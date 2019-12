Le Quartier de la gastronomie est ouvert au Grand marché de Toulouse

Le Grand marché de Toulouse (ex Min) vient d’inaugurer son Quartier de la gastronomie, dans la volonté de diversifier son offre physique en s’entourant d’entreprises locales et de groupements de producteurs occitans. Ainsi, sur 7500m2 de surface, dix opérateurs accueillent le grand public autour de produits gastronomiques et horticoles : épicerie fine, viande, fromages, thés, vins, bières, miel, pain, plantes, fleurs et décoration.

Pour rappel, 408 millions d’euros, prenant en compte les chiffres d’affaires de toutes entreprises présentes sur le Min, ont été réalisés l’an dernier sur le Grand marché, contre 333 millions en 2017.Un bond qui serait dû en grande partie au taux d’occupation des surfaces disponibles : 96% actuellement contre 83% en 2017.