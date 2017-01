La collectivité du sud-est toulousain va s’occuper également de tourisme. A travers le Schéma de développement économique, commercial et touristique, le Sicoval s’engage au cours des quatre prochaines années à valoriser le patrimoine touristique de son territoire, notamment le Canal du Midi et les chemins de randonnées. La feuille de route de ce nouveau schéma de développement sera détaillé avant la fin du second trimestre 2017.