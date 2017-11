Numérique. Le Sicoval récompensé pour son projet Opendata

La Communauté d’agglomération du Sicoval a reçu le prix Opendata 2017. La collectivité de 75.000 habitants a été distinguée par le prix « Aide à la réutilisation des données ouvertes » pour son projet « Opendata Sicoval : faire vivre la culture de la donnée ».

Parmi les autres lauréats figuraient La métropole de Lillle, le Conseil départemental des côtes d’Armor, la Ville de la Rochelle, le Conseil départemental de Gironde, ou encore Nantes Métropole.

Le projet Opendata Sicoval a pour objectif de créer de nouveaux services numériques afin d’améliorer le quotidien des habitants, proposer une meilleure lisibilité des politiques publiques et encourager ainsi l’engagement citoyen et faciliter l’accès de toutes les données d’activité du Sicoval aux chercheurs, consultants ou journalistes. Près de quarante jeux de données sont aujourd’hui accessibles sur le portail data.sicoval.fr sur différentes thématiques (Éducation, population, finances, sport, aménagement du territoire, environnement, etc.).