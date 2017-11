Le Stade Toulousain signe un partenariat avec le Grand marché

Le Stade Toulousain a signé un partenariat de deux ans avec le Grand Marché de Toulouse. Cette collaboration permettra notamment au Marché d’Intérêt National (Min) de proposer lors de certains matchs à domicile un marché gourmand, où les spectateurs pourront retrouver une large gamme de produits locaux. Le premier marché sera organisé à l’occasion de la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Castres Olympique, le 2 décembre prochain.

Lors de cet événement, un match des Chefs sera organisé. D’un côté, on retrouvera Michel Sarran (restaurant éponyme), Nicolas Brousse (Restaurant L’Avant-Marius), Balthazar Gonzalez (Bàcaro) et Nicolas Servant (Au Bon Servant) à la brigade des chefs castraise dirigée par Guillaume Gomez (Chef des cuisines de l’Elysée) et composée de Oscar Garcia (jeune chef de la région), Samy Guendouz (O Victoria) et Simon Scott (Le Bistrot des Saveurs).

Ils devront élaborer un menu autour de la thématique du « marché d’automne » : les plats seront jugés par un jury composé de Carole Delga, Marie-France Baylet, Stéphane Layani, Jean-Jacques Bolzan, Fabien Jeanjean et Didier Lacroix.