Le Sud-Ouest en pointe dans la multiplication des semences

La France est le premier producteur européen de semences d’espèces agricoles, avec 353.000 hectares de cultures en 2015. Elle est aussi le premier exportateur mondial, la filière générant plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Avec vingt-et-un centres de recherche, soixante-et-onze entreprises de production, 5300 agriculteurs multiplicateurs et 90.700 agriculteurs utilisateurs, le Sud-Ouest (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) est au premier rang, souligne Gérard Crouau, le délégué Sud-Ouest du Gnis. La région emploie 3378 équivalents temps plein dans les entreprises de sélection et de production de semences.

Ce dynamisme s’explique par les bonnes conditions pédoclimatiques du terroir et la diversité des espèces (maïs, tournesol, colza, betteraves, blé dur et potagères), la plupart étant à forte valeur ajoutée. La France jouit d’une forte collaboration avec des équipes de l’Inra et du CNRS, notamment à Toulouse.

Un quart des surfaces semencières de France

Toutes semences confondues, le Sud-Ouest totalise 89.051 hectares de semences agricoles en 2016 et 2017, soit un quart des cultures semencières de France. La moitié des 1,5 milliard d’euros exportés (45% de la valeur des betteraves et 66% de celle du maïs et du sorgho exportés) provient de la région. Elle se présente également comme « la plaque tournante des oléagineux ».

Le principal marché des semences françaises est l’Europe, avec 1109 milliards d’euros générés sur les 1,8 milliard de valeur produite. Le plus gros volume financier est rapporté par le sorgho et le maïs, avec plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Les exportations, dans 150 pays, représentaient 47% du chiffre d’affaires du secteur sur 2015-2016.

Des centres de recherche innovants

La démarche de recherche et d’innovation des entreprises semencières constitue « un levier de réussite pour la filière », selon Delphine Guey, responsable des affaires publiques au GNIS. Les entreprises y consacrent au total 375 millions d’euros, ce qui a permis de produire 137 nouvelles espèces en 2016. Les variétés inscrites au catalogue officiel étaient au nombre de 6000 en 2016.

Le Sud-Ouest se targue également de posséder des centres de recherche innovants, à l’instar de la « Sun valley » du tournesol, à Toulouse, qui fait travailler 80 scientifiques. Ce pôle de recherche, qui s’appuie sur des partenariats public-privé, a réalisé le séquençage du génome du tournesol, une première mondiale. Le Sud-Ouest est le premier bassin de production du tournesol en France, et les débouchés sont nombreux pour les 17 entreprises productrices : huile de moteurs, lessives, plastiques… « Les enjeux régionaux s’intègrent aux enjeux nationaux, et notre principal objectif est de conserver notre positionnement de leader sur le plan national, européen et mondial », affirme le GNIS.

Armelle Parion

Sur la photo : Le chercheur Guillaume Becard, et Christian Lascrompes, Delphine Guey et Gérard Crouau du GNIS. Crédits : Rémy Gabalda – ToulÉco