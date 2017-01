Le Sud-Ouest présent en force au CES Las Vegas

Les nombreux chiffres publiés à l’occasion de cette édition 2017 du Consumer Electronic Show de Las Vegas permettent d’avancer deux affirmations. La première, c’est que la délégation française de start-up était la deuxième en nombre, avec 178 jeunes entreprises innovantes, contre 203 pour les États-Unis. La France était donc très présente sur l’espace dédié aux start-up, l’Eureka Park. C’est une vitrine importante pour la French Tech, sachant que le CES 2017 a attiré plus de journalistes que les derniers Jeux Olympiques.

Les politiques français étaient d’ailleurs eux aussi présents en force. L’image qui a beaucoup circulé sur internet est celle de la secrétaire d’État en charge du numérique, Axelle Lemaire, jouant la Marseillaise sur un violon de la startup toulousaine 3Dvarius. Au-delà d’Axelle Lemaire, Michel Sapin, François Fillon, Nathalie Kosciusko-Morizet ou Laurent Wauquier étaient également présents sur le CES.

Un bon cru pour le Sud-Ouest

Officiellement, trente-sept startups d’Occitanie étaient présentes sur le CES, accompagnées par Sud de France Développement, Madeeli, les French Tech de Montpellier et de Toulouse… Il faut ajouter à ce chiffre les dix startups accompagnées par la French Tech Bordeaux. Au final, plus de cinquante jeunes entreprises innovantes du Sud-Ouest exposaient sur le CES. Par ailleurs, il faut tenir compte des nombreuses entreprises qui n’avaient pas de stand sur le salon mais participaient aux événements parallèles (réunions, conférences, b2b matchfest, French Village, pitchs, etc.). Il est difficile d’avancer un chiffre précis pour l’ensemble du Sud-Ouest mais ce serait le cas de quarante-six entreprises occitanes. L’importance de la délégation justifiait la présence de la vice-présidente de la région Occitanie, Nadia Pellefigue, du 5 au 7 janvier dernier.

Pascal Boiron, MID e-news

Sur la photo : Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du numérique et de l’innovationn jouant la Marseillaise sur le violon du toulousain 3DVarius. Crédit photo : compte twitter d’Axelle Lemaire.