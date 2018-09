Le Tommy’s Café se diversifie dans le foodtruck et l’activité traiteur

Après avoir ouvert onze établissements dans toute la France et à La Réunion, la holding SPTI (Soula Patrick et Tommy Investissements) qui gère notamment le Tommy’s Café à Toulouse Labège se diversifie. Il y a quelques semaines, elle a investi dans un foodtruck afin de proposer les spécialités du Tommy’s à une clientèle située en différents endroits de l’agglomération toulousaine.

Si deux endroits ont déjà été identifiés pour le foodtruck, à Blagnac et près du Cnes dans la zone du Palays au sud-est de Toulouse, Tommy Soula le directeur de l’établissement de Labège souhaite installer le camion « rose » dans un endroit différent chaque jour de la semaine.

L’autre axe de développement concerne la branche « traiteur ». Lancée il y a quelques mois, cette activité a pour vocation de prendre encore plus d’importance au sein de la société créée par l’ancien rugbyman du Stade toulousain Patrick Soula. « L’idée est de transposer l’esprit Tommy’s avec la qualité dans les plats et la scénographie pour des prestations allant de 40 à 300 personnes », assure Tommy Soula. Un investissement de 70.000 euros a été nécessaire pour le lancement de ces deux activités et deux embauches, pour le foodtruck, ont été enregistrées.