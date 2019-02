Le Toulousain Bonne assurance.com lance le Top 100 des assureurs en ligne

Aujourd’hui, Fabrice Robert peut dire merci à la technologie ADSL. Quand il se lance dans le courtage avec Bonne assurance.com en 2004 sur Internet, cinq ans après avoir créé son cabinet à Toulouse, de nombreuses personnes dans son entourage lui conseillent de ne pas s’aventurer sur ce chemin. « J’y ai cru tout simplement », dit-il aujourd’hui depuis ses bureaux situés route d’Espagne, au sud de Toulouse. « Quand nous sommes passés du modem 56K à l’ADSL, il y a eu un boom d’activité. Désormais nous avons une longueur d’avance sur la concurrence ! », se félicite-t-il.

Forte de huit salariés, la société qui affiche un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, commercialise des offres spécialisées dans la protection sociale santé et la prévoyance, avec la particularité de proposer des tarifs 30% moins chers que la concurrence. Il mise sur ce développement pour doubler son volume d’affaires et ses effectifs d’ici 2020. « La pierre angulaire de notre activité est basée sur le digital. Grâce à notre site Internet, nous enregistrons près de 100.000 visites tous les mois, ensuite des commerciaux rappellent les personnes intéressées pour leur formuler des offres », synthétise encore Fabrice Robert.

Un Top 100 basé sur les avis des internautes

Alors que Bonne Assurance.com affiche 3500 adhérents, « depuis le début nous totalisons 25.000 clients ». Son objectif dans les mois à venir : développer la base de données clients grâce aux datas, diversifier les offres en misant davantage sur les produits « prévoyance » et surtout, se faire connaître grâce au baromètre « Bonne-Assurance.com » dont la première édition a vu le jour fin 2017.

Publié tous les trimestres, ce Top 100 des assureurs classe les professionnels en fonction des avis des utilisateurs et les évaluations de 320.000 internautes. « De plus en plus de consommateurs déclarent être influencés par les évaluations en ligne. Nous souhaitons répondre et aiguiller au mieux le consommateur dans le choix de son assurance », affirme le fondateur de Bonne Assurance.

Philippe Font

Sur la photo : Fabrice Robert, le dirigeant fondateur de Bonne Assurance. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.