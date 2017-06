Le Toulousain Centrakor ne reprendra pas les magasins Tati

L’enseigne Tati sera reprise par Gifi. Agora Distribution qui possède Tati, Fabio Lucci, Gigastore mais aussi Degrif’Mania qui totalisent 1700 salariés a été repris par le groupe Gifi basée en Nouvelle-Aquitaine. Selon le propriétaire de ces marques en difficulté depuis de nombreux mois, le groupe a d’ailleurs été placé en redressement judiciaire, l’offre de Gifi était la mieux-disante « socialement » : elle prévoit de conserver 1428 emplois, 109 magasins et 24 franchisés. L’autre consortium, dans lequel on retrouvait l’enseigne toulousaine Centrakor, a donc vu son offre déboutée : elle proposait de reprendre 1298 salariés et 98 magasins. La troisième offre de Babou prévoyait la reprise de six magasins Tati.

En termes de conditions sociales, le groupe Gifi a promis de garantir les emplois sur deux ans et d’assurer un plan social à hauteur de 2 millions d’euros. Dans le cadre du PSE (Plan de sauvegarde de l’emploi) qui sera mis en place, les salariés licenciés devraient percevoir en moyenne 10.000 euros, en fonction de l’ancienneté, au-delà de l’indemnité légale. Ils bénéficieront également d’une cellule de reclassement activée par le ministère du Travail.