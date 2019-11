Le Toulousain Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019 : son « interview off »

Jean-Paul Dubois, quelle est la première chose que vous faites en vous levant ?

Je respire et je me demande à quoi ça va ressembler. La journée, tout… Ensuite je soulève ma chienne pour qu’elle puisse se mettre debout.

Qu’emmèneriez-vous sur une île déserte ?

L’idée que je vais y être heureux.

Le rêve ou la chose qu’il vous reste à accomplir ?

Courir et tenir droit le plus longtemps possible. C’est une phrase du joueur de football George Best, l’un des plus grands de l’histoire du foot mais aussi un alcoolique invétéré. Il a été traité, on lui a fait une greffe du foie et en réponse un jour à une question comme celle-ci, il a simplement dit : « Je suis extrêmement fier de me tenir debout, devant vous ».

À quelle époque auriez-vous aimé vivre ?

Je suis heureux de vivre à l’époque à laquelle je vis. Elle est pleine de variations, de surprises, c’est un merdier mais cela stimule notre capacité d’adaptation et notre réflexion.

Qu’y a-t-il de gauche en vous ?

Je suis un gaucher contrarié donc ma main gauche est assez gauche. D’un point de vue politique, la gauche a une approche du monde qui intellectuellement me convient. Ma conception personnelle, peut-être plus libertaire que de gauche, est de ne jamais avoir de maître et de n’avoir d’autorité sur quiconque.

Et de droite ?

Rien je crois. Je n’aime pas cette vision du monde qui pour moi témoigne d’un déficit de générosité et d’intelligence. Je me sens en porte-à-faux sur pratiquement tous les sujets. La droite est souvent associée à une notion de rigueur et d’ordre or mon esprit fonctionne beaucoup mieux dans le désordre et l’inquiétude que dans la stabilité. Douter de soi, de son système ou de ses convictions, c’est ça qui est stimulant. La droite pour moi, c’est aussi ce déficit de doute.

Votre livre de chevet ?

Je n’en ai pas, ça change. Depuis des années, internet est devenu mon livre de chevet. J’apprends la nuit en lisant le maximum de choses. Dès que j’ai un doute, je vais chercher. C’est pas brillant d’avoir constamment ce réflexe-là et d’un autre côté, c’est satisfaisant d’avoir toujours une réponse immédiate, même si elle est parcellaire.

Celui que vous auriez voulu écrire ?

Pour moi, les livres et leurs auteurs sont des marqueurs. Ils correspondent surtout à des moments de ma vie. Gamin c’était Bukowski, après, John Updike.

Et Dieu dans tout ça ?

C’est vraiment la dernière question qui m’intéresse. Je suis beaucoup plus préoccupé par la pression de mes pneus que par l’existence de Dieu. Les pneus vont avoir une influence directe sur ma vie immédiate alors que je n’ai aucune confiance en la bienveillance de quelque dieu que ce soit.

Qu’est-ce qui vous a mis mal à l’aise dernièrement ?

De voir ma chienne Charlie ne plus pouvoir se lever. J’ai vécu ma vie avec elle, j’ai couru, nagé, fait du vélo et voyagé avec elle… Cela me renvoie au vieillissement, à la perte de quelque chose que l’on aime et avec elle, de soi-même.

Si vous étiez une femme, ce serait qui ?

Cela dépend pour quoi. Pour faire chier les hommes je prendrais Charlize Théron et pour les dresser un peu, Christiane Taubira ou Eva Joly.

Vos personnages témoignent d’un ancrage fort. Quel est le vôtre, Toulouse où vous vivez ?

L’ancrage n’a rien à voir avec la géographie, je me sens chez moi partout où je suis heureux, avec des gens que j’aime et qui m’aiment. C’est pourquoi on peut être heureux dans un lieu agréable mais aussi dans un endroit hostile. Toulouse revient toujours parce que j’y suis né, que j’y habite la plupart du temps, que je connais la ville comme ma poche et que c’est beaucoup plus facile comme point de départ. Si j’étais né à Madrid, je parlerais de Madrid.



Le désordre vous stimule mais votre bureau lui, est très rangé …

Mon bureau est une réduction de ma mémoire. Ce n’est pas un empilage d’objets mais bien des fragments de ma mémoire. Il y a des peluches qui ont appartenu à mes enfants et petits-enfants, les tableaux de ma fille à l’époque de la fac, la caméra de mon père, le tampon du bureau de ma mère, un gant offert par un champion du monde de Jaï-Alaï à Miami, l’engrenage de la boîte de vitesse de mon premier camion… Le reste de la maison, c’est celle de mes parents dans laquelle je me suis installé. Tous leurs meubles sont encore là excepté un canapé… Cela fait 25 ans qu’ils ne sont plus là mais cela ne change pas.

Le mois de mars est pour vous consacré à l’écriture. À quoi le sont les autres mois de l’année ?

Je me contente de vivre, de réparer, d’arranger, de prendre du plaisir, de m’occuper des gens que j’aime. C’est une vie tout ce qu’il y a de plus normale mais libre, sans horaires. Je n’ai pas de dates, je me réveille quand je n’ai plus sommeil, je pars quand j’en ai envie, je me suis acheté cela. Mon seul luxe est cette liberté pour profiter du temps de vie que j’ai.

Quel est le point commun de tous vos livres ?

Je ne sais pas ce qui peut unir des choses aussi disparates. Il y a une part de moi-même bien sûr, l’inquiétude, la peur de perdre, le souvenir, la mémoire et peut-être l’idée de continuer à avancer malgré tout cela. On fait la boucle avec George Best. Faire des livres est une manière d’être vivant. On peut écrire aussi pour des raisons beaucoup plus intimes. On peut faire un livre pour quelqu’un, pour une seule personne parfois.

Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher ?

Je lis les dernières brèves de L’Equipe, vers 2h30 du matin, avant d’éteindre l’ordinateur. Le sport, comme activité, a toujours eu une place prépondérante dans ma vie. Gamin, j’ai couru parfois jusqu’à ne plus pouvoir respirer. Ce monde du sport et de l’enfance, de joie et de naïveté, remonte tous les soirs avant de me coucher.

Recueilli par Johanna Decorse

Photo Rémy Gabalda



Sur le même sujet : Rentrée littéraire. Grandeur et décadence des librairies en Occitanie