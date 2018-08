Le Toulousain Optio Group veut sécuriser sa croissance

Pour son dixième anniversaire, la société toulousaine Optio Group spécialisée dans la sécurité et la sûreté se diversifie : elle a créée en juin 2017 une filiale, Optio Consulting, dont la mission est de conseiller ses clients à se former afin de mieux prévenir les risques. « Avec Optio Consulting nous intervenons en amont de l’activité d’Optio Group. Depuis 2015 et les attentats de Paris, la demande a évolué et a beaucoup augmenté. Les clients nous sollicitent pour des opérations de sensibilisation et des audits », détaille Laurent Batier, directeur d’Optio Group.

En quelques mois d’activité, les trois salariés d’Optio Consulting sont intervenus en priorité dans des centres de formation, des Epadh et des hôpitaux. « Nous faisons de la sensibilisation en essayant de faire comprendre le risque terroriste et en travaillant sur les procédures », poursuit Laurent Batier. Optio Consulting a également formé plusieurs équipes de polices municipales de Haute-Garonne, notamment celles de Blagnac, Revel et Grenade-sur-Garonne. Cette activité vient en complément des marchés décrochés par Optio Group qui depuis 2007 intervient avec ses équipes sur le terrain.

Portiques de détection, fourgon vidéo et agents de sécurité

L’entreprise emploie une douzaine de salariés. Mais ses effectifs peuvent atteindre la centaine de personnes en fonction de la demande, notamment sur des évènements : la Diplomatic garden party, des manifestations organisées par le Cnes, le salon aéronautique du Bourget ou encore le Toulouse Space Show font partie de ses références. Sur le terrain, Laurent Batier est officier de sécurité depuis une vingtaine d’années et a notamment officié pour l’Onu à Madagascar entre 2009 et 2014. Il intervient avec du matériel mobile (portiques de détection, fourgon vidéo, etc.) et ses agents de sécurité.

« Nous voulons casser l’image de l’agent de sécurité d’il y a quelques années. Celui-ci doit avoir aujourd’hui un contact facile avec la clientèle, être impliqué et enthousiaste », ajoute Laurent Batier qui a vu son chiffre d’affaires doubler entre 2016 et 2017, pour atteindre les 470.000 euros. « Nous progressons chaque année depuis 2014. En 2018, l’objectif est de dépasser le cap des 500.000 euros », espère le chef d’entreprise qui assume un chiffe d’affaires relativement « bas » mais privilégie des prestations de qualité.

Philippe Font

Sur la photo : Laurent Batier, le PDG d’Optio Group. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco