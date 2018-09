Sport. La jeune pousse Proessa s’associe avec Open Runner

La jeune pousse Proessa, créée à Toulouse par Jérôme Legenne, a noué un partenariat avec OpenRunner, basée à Annecy, en Haute-Savoie. L’objectif de cet accord est de favoriser le développement des deux entreprises. Basée au sein de l’incubateur Théogone à Toulouse, Proessa Sport conçoit, développe et commercialise les applications Otakam destinées aux cyclistes. Elle est en service depuis fin juin 2018.

De son côté, Open Runner développe un site et une application éponymes qui permettent de planifier, partager et réaliser des parcours d’activités de pleine nature (cyclisme sur route, VTT, course à pied, trail et randonnée pédestre). Installée dans les locaux de la pépinière d’entreprises Annecy Base Camp, Open Runner dispose d’une base de données de plus de plus de 4 millions de parcours publics et partagés par plus de 500.000 membres.

Accompagné par l’incubateur Théogone et intégré au dispositif Esa-Bic-Sud de l’Agence Spatiale Européenne, Proessa bénéficie également du soutien de la Bourse French Tech délivrée par la Banque publique d’investissement bpifrance, ainsi que d’un financement régional Créalia. Enfin, la start-up toulousaine a signé récemment une convention avec Airbus.