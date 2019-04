Le Toulousain Sigfox associé à la création d’une solution de localisation de marchandises

L’entreprise Sigfox, installée sur le territoire du Sicoval au sud-est de Toulouse, s’est associée avec Michelin et Argon Consulting, le spécialiste du réseau, pour créer Safecube. Cette dernière est une solution de géolocalisation et de suivi des marchandises en temps réel et des conditions de transports de l’entrepôt à la destination finale.

La nouvelle entité sera dirigée par Waël Cheaib, ancien directeur des opérations chez Uber France, et sera basée à Lyon. Selon les responsables de l’entreprise, Safecube souhaite se positionner sur un marché estimé à 100 millions de conteneurs expédiés par an et de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.