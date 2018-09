Restauration. Le chef étoilé Yannick Delpech attable les convives chez lui, à Gaillac

Comme à la maison. En arrivant dans cette bâtisse de charme construite en 1875, on claquerait volontiers la bise à notre pote Yannick Delpech. Sauf qu’on lui serre la main avec politesse, avant de mettre les pieds sous la table. Avec jubilation, et dans une ambiance étendue, on se laisse servir et surprendre par un rouget assaisonné d’un beurre d’oursin, des poulpes en daube ou encore un croquant accompagné d’une pâte à tartiner à tomber par terre. Le tout arrosé de vins nature.

Bienvenue dans Cuisine sans dépendance, la table d’hôtes clandestine à deux pas de la gare de Gaillac (seul élément que l’on a le droit de divulguer) du chef étoilé de l’Amphitryon. Depuis le 13 septembre, ce pâtissier de formation qui obtient sa première étoile à 24 ans reçoit chez lui deux à trois soirs par semaine, et uniquement sur réservation, une dizaine de convives. Ici, pas de commis de cuisine, de serveur en salle, ni de sommelier. Le chef polyvalent est tout à la fois.

Depuis sa cuisine disposée comme un îlot central, autour duquel les convives circulent, s’assoient et discutent s’ils le souhaitent, il mijote un menu du terroir unique composé de six plats avant d’en assurer le service lui-même. « Les légumes, les fruits, le vin de noix, la volaille, le pain, le miel… Tous les produits sont originaires du Tarn », promet Yannick Delpech.

Des défis pour se diversifier

Toujours à la recherche de challenges à relever, ce Tarnais prend clairement un virage à 42 ans. Déjà, il s’est diversifié en mai dernier en ouvrant une guinguette sur les bords du Tarn, dont il renouvellera l’expérience l’été prochain, avant de lancer Cuisine sans dépendance « J’avais envie de revenir à mes racines, précise-t-il. Et de m’affranchir du guide (Michelin, NDLR) et d’une grosse structure ».

Celui qui avoue se sentir « plus léger » depuis la perte de sa deuxième étoile en 2017 envisage désormais la cuisine autrement, avec une plus grande indépendance. « Je ne veux prendre que du plaisir », ajoute ce professionnel des fourneaux qui s’est mué au fil des années en chef d’entreprise(s). A la tête d’une PME de soixante-dix personnes, il prévoit de regrouper sur un même lieu en centre-ville de Toulouse sa pâtisserie Sandyan, son concept de cuisine de rue, fermé en mai en raison d’un litige avec les locataires, et un « laboratoire » comme il dit : une cuisine commune aux deux activités.

Audrey Sommazi

Sur les photos

En haut : Le chef étoilé Yannick Delpech.

En bas : La table peut recevoir de huit à quinze personnes. Crédits : David Nakache