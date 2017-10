Le jeudi 26 octobre à partir de 8h30, l’antenne de Toulouse du Club des exportateurs de France profite du mois européen de la cybersécurité pour inviter Yves Jussot, référent en Occitanie de l’Anssi, l’Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’informations.

Lors de cet atelier, Yves Jussot illustrera à travers des cas concrets, comment cette menace peut gravement nuire à votre entreprise. Il démontrera également que cette menace n’est pas une fatalité et que des solutions à la portée de toutes les entreprises existent, quel que soit leur taille et modèle économique. Selon l’Anssi, 74% des entreprises ont fait l’expérience d’un problème de cybersécurité durant les douze derniers mois. Lors de cet atelier, toutes les informations utiles seront communiquées aux participants sur les initiatives concrètes menées par les acteurs étatiques et régionaux.

Le 26 octobre à partir de 8h30, à l’Etincelle, Victor Hugo, 2 Rue d’Austerlitz à Toulouse