Le comité Midi-Pyrénées de la Fédération bancaire française récompense deux entreprises

Le Comité Midi Pyrénées de la Fédération bancaire française (FBF) qui regroupe dix-huit banques de Haute Garonne et sept comités départementaux a remis son prix 2017.

Pierre Carli, président du Comité et Vincent Aguiléra, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute Garonne ont procédé à la remise des deux récompenses. Le prix de l’Entreprise artisanale, qui a pour objectif d’encourager un entrepreneur et de soutenir une entreprise qui ont su conserver des méthodes de fabrication traditionnelles, a été décerné à Pascal Gélis, gérant de la pâtisserie-chocolaterie Gélis de Carbonne.

Le prix de l’engagement sociétal a été attribué à Nicolas Delaunay en charge de la Scop l’Age du Bois à Toulouse. Le Comité a souhaité ainsi valoriser une entreprise qui apporte des solutions aux enjeux de développement durable, tout en prenant en compte les impacts sociaux et environnementaux.

Selon Pierre Carli, fin septembre 2017, les encours de crédits sur le périmètre Midi-Pyrénées s’élevaient à 73 milliards d’euros dont 28 milliards aux entreprises soit une progression de 6% en un an. La FBF représente un réseau de près de 1300 agences et emploie 12.000 collaborateurs.