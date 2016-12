Suite aux succès de ses précédentes présentations, le conseil d’entreprise Codeaf propose désormais des rendez-vous réguliers : chaque troisième lundi du mois au restaurant La Griffe, le Codeaf propose une présentation entièrement gratuite autour d’une thématique spécifique.

Au menu de la conférence du lundi 19 décembre : comment déterminer le contenu stratégique du site Web et les règles principales du référencement naturel ? L’objectif étant de donner des solutions, avec des exemples concrets, afin d’améliorer la performance du site web en question.

Restaurant La Griffe 26, chemin de la glacière 31200 Toulouse. Accueil et café à 10h30. Présentation d’une heure de 11h à 12h suivi d’un moment de questions et d’échanges. Possibilité de déjeuner sur place. Plus d’informations sur le site de linscription.com