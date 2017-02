Le contrat avec Spirit donne des ailes à Figeac Aéro

Après un contrat record passé en 2014 avec Safran pour 500 millions de dollars puis avec Embraer en 2015, Figeac Aéro vient d’annoncer la signature du plus important contrat de son histoire avec l’Américain Spirit AeroSystems, l’un des principaux fabricants d’éléments de structure d’avions au monde. Dans le cadre de ce contrat de plus de 600 millions de dollars, d’une durée de dix ans, le groupe familial va produire des pièces mécaniques en aluminium et titane de petites, moyennes et grandes dimensions ainsi que de sous-ensembles pour les programmes Airbus A350 XWB et B737, B747-8, B767, B777 de Boeing.

Le sous-traitant aéronautique lotois est également implanté au Maroc, en Tunisie, au Mexique et à Wichita, aux Etats-Unis depuis 2014. Selon ses dirigeants, sa présence industrielle et commerciale en Amérique du Nord a été un « facteur déterminant pour remporter ce contrat historique ». « Ce nouveau marché valide notre stratégie de déploiement sur le continent nord-américain qui représente +60% du marché aerospace & défense (…) Il conforte notre objectif de chiffre d’affaires à mars 2020 attendu entre 650 et 750 millions d’euros, tout en maintenant nos niveaux de marge actuels », a indiqué dans un communiqué Jean-Claude Maillard, PDG et fondateur de Figeac Aéro.

Recrutement dans tous les sites

Ces contrats successifs avec les géants du secteur donnent des ailes à l’industriel lotois qui affichait au 31 mars 2016 un chiffre d’affaires de 252,3 millions d’euros pour quelque 3000 salariés dans le monde. Son objectif est clair : il s’agit de « devenir le leader européen et un leader mondial de la sous-traitance aéronautique en 2020 ». Dans le cadre de son plan de croissance, il prévoit sur les trois prochaines années 170 millions d’investissement et la création d’environ 1400 postes.

En France, Figeac Aéro table sur le recrutement d’une centaine de personnes par an, soit 300 d’ici 2020, principalement au siège lotois. A cette même échéance, ses effectifs en Tunisie, au Maroc et au Mexique devraient atteindre 1700 à 1800 personnes et aux Etats-Unis où le groupe emploie actuellement 160 personnes, 300 postes supplémentaires devraient être créés.

La charge de travail lié à ce contrat historique avec Spirit AeroSystems sera répartie à 50% entre les usines de Figeac (Lot) et de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ses deux sites du Maghreb (30 à 35%) et l’usine américaine de Wichita (10 à 15%).

Il donne à l’A350 un « rôle accru » dans l’activité du groupe puisque le nouveau long-courrier d’Airbus devrait générer près de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel à partir de 2018-2019.

Johanna Decorse.

Sur la photo : En France, Figeac Aéro va recruter une centaine de personnes par an, soit 300 d’ici 2020. Photo DR