Le courtier immobilier toulousain ICC Finance tisse sa toile

Du terrain de rugby à l’entreprenariat, il n’y a qu’un pas… qu’ont franchit aisément Hugo Cariat et Damien Catala en 2011, rejoints par Sylvain Gomez en 2013. Ces trois anciens joueurs de rugby passés par le club de Colomiers puis par le FCTT sont aujourd’hui à la tête du réseau de courtage ICC Finance, en plein développement.

C’est à Colomiers qu’ICC finance a ouvert sa première agence de courtage en crédit immobilier à destination des particuliers en 2011. Moins connu que les grands noms du secteur (meilleurstaux, Cafpi, etc.) ICC Finance connaît pourtant un développement rapide dans le grand quart sud-ouest avec aujourd’hui dix-sept agences de Brive, en passant par Bordeaux, et de Saint-Jean-de-Luz à Clermont-Ferrand. « Nous travaillons à 75% par le réseau relationnel et avons assez vite identifié la franchise comme mode de développement », indique Hugo Cariat

Huit nouvelles agences en 2018

L’année dernière, le groupe qui a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros, dont la moitié dans l’agglomération toulousaine, a ouvert huit nouvelles agences et table sur 2,2 millions d’euros de d’activité en 2019. « Nos prochaines ouvertures concerneront les régions de Montpellier, Bordeaux, Pau et le sud des Landes », prévoit le dirigeant. Egalement présent en région Parisienne, ICC Finance envisage à terme de se déployer dans tout l’axe Atlantique jusqu’à Nantes.

Organisme de formation agréé

L’entreprise évolue dans un secteur fortement réglementé. Depuis 2013 en effet, les courtiers en immobilier ont l’obligation de se former. Le groupe a donc développé, en parallèle au courtage, une activité de formations habilitées par l’Orias, Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance banque et finance. Il a formé dans ce cadre une centaine de personnes l’année dernière, notamment pour d’autres enseignes de courtage.

Béatrice Girard

Sur la photo : Les trois fondateurs d’ICC Finance souhaitent développer leur réseau de Nantes à Montpellier. DR.