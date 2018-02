Occitanie. ToulÉco le mag est en kiosque

Le premier magazine ToulÉco Le Mag de l’année 2018 consacre son dossier à l’avenir économique des stations de ski dans les Pyrénées. Comment skierons-nous dans dix ou vingt ans et quel business model les stations doivent-elles adopter pour continuer à exister ?

Autre question d’actualité : les inégalités au travail entre femmes et hommes sont de plus en plus criantes et notamment en Occitanie. Cheffes d’entreprises accomplies, ces femmes témoignent dans ToulÉco sur leur parcours, leurs difficultés et leurs espoirs.

Dans ce nouveau magazine, le lecteur pourra retrouver le portrait de Nicolas Thomas, le chef cuisinier de La Promenade à Verfeil et qui vient de décrocher une étoile au Michelin, le grand entretien avec Thierry Ravot, le directeur régional de la Caisse des dépôts, sans oublier les pages dédiées à l’emploi et au développement durable, et une publiscopie spéciale consacrée à l’économie de Tarbes.

Tous ces sujets, ainsi que les rubriques traditionnelles comme l’Interview off avec Christophe Ghristi, le directeur du théâtre du Capitole, le jeune chanteur Foé. Un magazine disponible chez vos marchands de journaux de la région toulousaine.

ToulÉco le mag, c’est trois éditions différentes à retrouver chez votre marchand de journaux : Toulouse, Montpellier et Tarn. Pour recevoir directement chez vous le numéro de votre choix, vous pouvez aussi vous abonner ou le commander en ligne sur la Boutique ToulÉco.