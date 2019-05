Consacré aux Dynasties d’Occitanie, le dernier magazine ToulÉco est en kiosque

Le dernier magazine de ToulÉco est disponible en kiosque ! Le numéro 38 consacre sa Une à une personnalité toulousaine dont la parole est rare dans les médias : Olivier Sadran, PDG de Newrest et président du TFC, raconte dans un grand entretien comment son entreprise est devenue leader dans son secteur et donne également sa vision de l’économie régionale.

On retrouve Olivier Sadran dans le dossier consacrée aux grandes dynasties d’Occitanie : le PDG de Newrest y côtoie Mohed Altrad, les frères Chausson, Laurent Nicollin ou encore Sophie Pécriaux pour City One. Tous se trouvent à la tête d’empires industriels et financiers réalisant au moins 200 millions de chiffre d’affaires, expliquent leur réussite économique et pourquoi ils ont choisi de rester en Occitanie.

Dans ce nouveau magazine, le lecteur pourra également retrouver l’interview de Manuel Furet le nouveau bâtonnier de Toulouse et un dossier sur la cybersécurité alors que les Rencontres cybersécurité d’Occitanie (RCO) organisées par ToulÉco se tiennent à Toulouse le 4 juin au Conseil régional. A retrouver également le portrait de Maguelone Pontier, la directrice du Grand Marché – MIN de Toulouse et une interview de Hugo Schumann, le nouveau directeur d’Apollo Minerals qui veut exploiter la mine de Salau en Ariège.

Dans l’édition du Tarn, le grand entretien donne la parole à Virginia Doan en charge de l’Université de la e-santé à Castres, tandis qu’à Montpellier, le focus est fait sur différentes entreprises : Main Gauche, Koovea, etc., qui se trouvent au cœur de l’actualité.

