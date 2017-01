Le e-commerçant Bambinou installe sa première boutique à Toulouse

Le e-commerçant Bambinou a ouvert, au début du mois de décembre, sa première boutique « physique » dans le centre-ville de Toulouse. Son objectif est ainsi de disposer d’une véritable stratégie omnicanale. Créée en 2011, la société propose 5000 références dédiées à l’univers de l’enfant de zéro à trois ans. « Nous avions choisi dans un premier temps de commercialiser exclusivement des produits bio ou issus du commerce équitable, avant d’enquêter sur le sujet et de relever certaines incohérences chez nos fournisseurs. Nous avons donc étendu notre gamme aux produits de qualité, moyen et haut de gamme, que nous sélectionnons pour nos clients », explique Thierry Boronat, le créateur de l’enseigne.

Un chiffre d’affaires qui double tous les deux ans

Déployée sur 110 m2, la boutique souhaite se différencier des grandes surfaces spécialisées dans la puériculture en mettant les produits en action, et en plaçant la stratégie omnicanale au cœur de son projet. Les prix affichés dans la boutique sont ainsi les mêmes que ceux du web grâce à des étiquettes électroniques, et les livraisons sont proposées dans le centre-ville et en proche périphérie.

« Nous plaçons le client au centre du dispositif », indique Thierry Boronat. « Il peut ainsi démarrer ses achats dans notre boutique et les terminer en ligne. Cette stratégie nous semble cohérente, car même si les boutique existeront toujours, le marché de la puériculture se développe progressivement sur le web. Il compte pour 20% des achats en France, contre déjà 40% en Allemagne. »

Depuis sa création, la e-boutique double, tous les deux ans, son chiffre d’affaires. « Nous étions à 1,4 million d’euros l’an dernier pour le web. Nous ambitionnons 1,8 million d’euros cette année, et 500.000 euros pour la première année d’exercice de la boutique. A la création, nous étions deux, nous sommes sept aujourd’hui. »

Thierry Boronat doit aujourd’hui faire de la pédagogie pour expliquer le concept de sa boutique à ses clients. « À ma connaissance, nous sommes la première boutique connectée dans notre secteur en France. C’est aujourd’hui un vrai thème d’avenir. » Bambinou teste son concept à Toulouse, mais n’exclut pas de l’essaimer dans un futur proche.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Thierry Bononat a créé Bambinou.com avant d’installer une première boutique dans le centre-ville de Toulouse. Crédit photo : Hélène Ressayres - ToulÉco.