Le fonds américain Searchlight lance une nouvelle OPA sur Latécoère

L’équipementier aéronautique toulousain Latécoère fait l’objet d’une proposition de rachat de son capital au prix de 3,85 euros l’action. Cela valoriserait l’entreprise à près de 365 millions d’euros. Cette offre est au dessus du prix de l’action en cours, qui a terminé vendredi 28 juin au soir à 2,87 euros, soit une jolie plus-value pour les actionnaires intéressés.

A l’origine de cette offre, on trouve l’entreprise Searchlight, qui n’en est pas à son coup d’essai. En avril dernier, le fonds d’investissement américain avait déjà émis une même proposition sur les marchés, ce qui lui avait permis d’acquérir déjà 26% du capital de l’ETI toulousaine. A l’époque, la direction de Latécoère affirmait bien accueillir ce nouvel entrant.

Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires) dans deux domaines d’activités : aérostructure industrie (tronçons de fuselage et portes) et systèmes d’interconnexion ( câblage, meubles électriques et équipements embarqués). Fortement endettée il y a quelques années, elle poursuit son plan de transformation, avec notamment la construction d’une usine robotisée à Toulouse, inaugurée en mai 2018. L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 659,2 millions d’euros sur son exercice 2018.