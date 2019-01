« Le forum Entreprendre dans la culture est au cœur des évolutions du territoire »

Pourquoi organiser un forum Entreprendre dans la culture ?

Cette initiative du ministère de la Culture remonte à 2015. Dès le départ, il a été souhaité que cette manifestation se déroule à Paris mais également en région. L’an dernier, nous l’avions tenue à Montpellier. La quatrième édition en Occitanie s’organisera donc à Toulouse les 22 et 23 janvier.

Quel est l’objectif de ce forum ?

Ce forum a plusieurs objectifs, dont le premier est d’inviter à se rencontrer le monde de l’entreprise et celui de la culture. Les échanges entre les deux ne sont pas évidents et pourtant ces mises en relation peuvent accompagner le développement des projets. Le deuxième objectif est de prodiguer des conseils. C’est pour cela que ce forum est accompagné par un grand nombre de partenaires qui seront présents lors d’ateliers, comme Nectart, Languedoc Roussillon Cinéma ou encore les Siestes électronique. Enfin, le troisième objectif est de convier les collectivités car elles sont au cœur de la problématique Entreprendre dans la culture.

Quelles sont les thématiques de cette édition ?

La culture est un secteur en prise directe avec les évolutions de la société et ce qui la caractérise aujourd’hui, c’est la rapidité des cycles et des prises de décision. Le numérique est beaucoup utilisé par les artistes et il permet de démocratiser l’accès à la culture. Mais il bouleverse également les équilibres économiques et les sources traditionnelles de financement. Des questions se posent aussi sur le mécénat et les droits d’auteurs des artistes. Ce forum est là pour exprimer les problématiques et apporter des éléments de réponses.

En 2017, le prix Nobel d’économie Jean Tirole était intervenu lors du Forum et il avait annoncé un grand nombre d’évolutions. Deux ans après, force est de constater qu’il avait raison.

Qu’attendez-vous de ce forum ?

C’est un forum axé sur la diversité : vingt-deux tables rondes, soixante-six intervenants, et plus de 230 inscriptions. Cela prouve aujourd’hui le besoin des acteurs culturels d’échanger. A l’issue de ce forum, je souhaite que les acteurs présents en Occitanie soient mieux outillés et mieux armés pour faire face aux changements qui s’amorcent. La thématique de cette année sera aussi celle de l’égalité Femmes Hommes pour aider l’entrepreneuriat culturel au féminin. Ce forum sera au cœur des évolutions du territoire.

Propos recueillis par Martin Venzal

Sur la photo : Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles. Crédit photo : Drac Occitanie - DR.